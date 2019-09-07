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Появился список участников обмена

Новости » Политика   

Обмен состоялся по формуле 35 на 35

Появился список участников обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, в рамках обмена в Украину вернулись:

  1. Роман Сущенко.
  2. Олег Сенцов.
  3. Александр Кольченко.
  4. Владимир Балух.
  5. Станислав Клых.
  6. Николай Карпюк.
  7. Алексей Сизонович.
  8. Павел Гриб.
  9. Эдем Бекиров.
  10. Евгений Панов.
  11. Артур Панов.
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
  13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
  14. Андрей Артеменко, старший комендор.
  15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
  16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  18. Василий Сорока, капитан, находившийся на борту МБАК "Бердянск".
  19. Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
  20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
  21. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
  22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
  23. Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
  24. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
  25. Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
  27. Михаил Власюк, моторист-электрик.
  28. Виктор Беспальченко, комендор.
  29. Владимир Терещенко, комендор.
  30. Евгений Семидоцкий, марсовый.
  31. Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
  32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
  33. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
  34. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
  35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.

Как писало РБК-Украина, ранее в СМИ появились предварительные списки участников обмена как с украинской, так и с российской стороны.

Напомним, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева отмечала, что в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряка и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал российский президент Владимир Путин. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и РФ. При этом президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, которых передали России.

Стоит отметить, Карпачева анонсировала, что в Украину вернется и украинский режиссер Олег Сенцов.

Добавим также, 24 украинских военнопленных моряка были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

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