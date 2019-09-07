Появился предварительный список участников обмена, которых Украина передала РФ

Иллюстративное фото (russianplanes)

Обмен должен состояться по формуле 35 на 35

Появился список участников обмена пленными, которых Украина выдала России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные российских СМИ.

Так, обмен должен состояться по формуле 35 на 35.

В частности, в списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Отмечается, что в автобусе, который привез людей на обмен в аэропорт "Борисполь", их не было.

В данном списке присутствуют лишь 12 граждан РФ.

Агеев Виктор Александрович, 13.09.1995 гр. РФ Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983 гр. РФ Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966 г. Луганск Бобова Алена Григорьевна, 26.04.1972 г. Одесса Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991 г. Киев Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948 гр. РФ Гнатьев Сергей Сергеевич, 13.04.1988 гр. РФ, Севастополь Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978 Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967 гр. РФ Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972 гр. РФ Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968 гр. РФ Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972 Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984 Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985 Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957 Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961 Мельничук Петр Николаевич, 12.07.1972 гр. Молдовы Мефедов Евгений Игоревич, 22.05.1983 гр. РФ Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983 гр. РФ Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988 Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963 Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969 Саттаров Александр Валерьевич. 28.12.1980 Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979 гр. РФ Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977 Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970 Федоров Виктор Андреевич, 18.07.1969 Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977 Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974 гр. РФ Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975 Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972 гр. Украины Еремин Николай Николаевич, 22.08.1961 Рубежное Луганская область Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980 гр. РФ.

Напомним, глава РФ Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных украинцев перед обменом пленными с Украиной.

Так, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева отмечала, что в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряка и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал российский президент. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и РФ. При этом президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, которых передали России.

Стоит отметить, Карпачева анонсировала, что в Украину вернется и украинский режиссер Олег Сенцов.

Добавим также, 24 украинских военнопленных моряка были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.