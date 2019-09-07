Опубликован предварительный список украинских пленных, участвующих в обмене

Фото: Марк Фейгин (УНИАН)

Среди них - Олег Сенцов, Роман Сущенко и Павел Гриб

Адвокат Марк Фейгин заявил, что, по его данным, в обмене пленными между Украиной и Россией участвуют 24 украинских моряка и 11 осужденных украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фейгина в Twitter.

По его словам, среди заключенных - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Артур Панов, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Евгений Панов, Владимир Балух.

"По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осужденных украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", - написал адвокат.

По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров. — Mark Feygin (@FeyginMark) 7 сентября 2019 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в российском аэропорту "Внуково" в субботу, 7 сентября, приземлился самолет с украинской символикой на борту, который может участвовать в обмене пленными. К самолету сразу же прибыли 2 автобуса, которые подобны тем, что накануне вывезли украинских моряков из СИЗО "Лефортово".

Кроме того, в украинское воздушное пространство вошел специальный борт РФ. Позже стало известно, что российский спецборт Ту-204-300 приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Вероятно, он заберет осужденных россиян, которых выдает в рамках обмена Украина.