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З'явився список учасників обміну

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Обмін відбувся за формулою 35 на 35

З'явився список учасників обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, в рамках обміну в Україну повернулися:

  1. Роман Сущенко.
  2. Олег Сенцов.
  3. Олександр Кольченко.
  4. Володимир Балух.
  5. Станіслав Клих.
  6. Микола Карпюк.
  7. Олексій Сизонович.
  8. Павло Гриб.
  9. Едем Бекіров.
  10. Євген Панов.
  11. Артур Панов.
  12. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ».
  13. Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
  14. Андрій Артеменко, старший комендор.
  15. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
  16. Богдан Головаш, випускник ІВМС.
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  18. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".
  19. Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".
  20. Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
  21. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
  22. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини - начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  23. Владислав Костишин, випускник ІВМС.
  24. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".
  25. Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".
  27. Михайло Власюк, моторист-електрик.
  28. Віктор Беспальченко, комендор.
  29. Володимир Терещенко, комендор.
  30. Євгеній Семидоцький, марсовий.
  31. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
  32. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
  33. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.
  34. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.
  35. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

Як писало РБК-Україна, раніше в ЗМІ з'явилися попередні списки учасників обміну як з української, так і з російської сторони.

Нагадаємо, перший український омбудсмен Ніна Карпачова зазначала, що в Україну в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряка і 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував російський президент Володимир Путін. За її словами, помилування стало наслідком переговорів між президентами України і РФ. При цьому президент України Володимир Зеленський помилував 16 осіб, яких передали Росії.

Варто відзначити, Карпачова анонсувала, що в Україну повернеться і український режисер Олег Сенцов.

Додамо також, 24 українських військовополонених моряка були звільнені під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.

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