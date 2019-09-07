З'явився список учасників обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, в рамках обміну в Україну повернулися:

Роман Сущенко. Олег Сенцов. Олександр Кольченко. Володимир Балух. Станіслав Клих. Микола Карпюк. Олексій Сизонович. Павло Гриб. Едем Бекіров. Євген Панов. Артур Панов. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ». Юрій Без’язичний, моторист-електрик. Андрій Артеменко, старший комендор. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник. Богдан Головаш, випускник ІВМС. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ". Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь". Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини - начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. Владислав Костишин, випускник ІВМС. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород". Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь". Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу". Михайло Власюк, моторист-електрик. Віктор Беспальченко, комендор. Володимир Терещенко, комендор. Євгеній Семидоцький, марсовий. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

Як писало РБК-Україна, раніше в ЗМІ з'явилися попередні списки учасників обміну як з української, так і з російської сторони.

Нагадаємо, перший український омбудсмен Ніна Карпачова зазначала, що в Україну в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряка і 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував російський президент Володимир Путін. За її словами, помилування стало наслідком переговорів між президентами України і РФ. При цьому президент України Володимир Зеленський помилував 16 осіб, яких передали Росії.

Варто відзначити, Карпачова анонсувала, що в Україну повернеться і український режисер Олег Сенцов.

Додамо також, 24 українських військовополонених моряка були звільнені під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.