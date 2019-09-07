Появился предварительный список участников обмена, которых Украина передала РФ

Появился список участников обмена пленными, которых Украина выдала России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные российских СМИ.
Так, обмен должен состояться по формуле 35 на 35.
В частности, в списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Отмечается, что в автобусе, который привез людей на обмен в аэропорт "Борисполь", их не было.
В данном списке присутствуют лишь 12 граждан РФ.
- Агеев Виктор Александрович, 13.09.1995 гр. РФ
- Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983 гр. РФ
- Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966 г. Луганск
- Бобова Алена Григорьевна, 26.04.1972 г. Одесса
- Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991 г. Киев
- Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948 гр. РФ
- Гнатьев Сергей Сергеевич, 13.04.1988 гр. РФ, Севастополь
- Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978
- Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967 гр. РФ
- Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972 гр. РФ
- Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968 гр. РФ
- Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972
- Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984
- Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985
- Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957
- Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961
- Мельничук Петр Николаевич, 12.07.1972 гр. Молдовы
- Мефедов Евгений Игоревич, 22.05.1983 гр. РФ
- Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983 гр. РФ
- Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988
- Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963
- Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969
- Саттаров Александр Валерьевич. 28.12.1980
- Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979 гр. РФ
- Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977
- Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970
- Федоров Виктор Андреевич, 18.07.1969
- Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977
- Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974 гр. РФ
- Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975
- Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972 гр. Украины
- Еремин Николай Николаевич, 22.08.1961 Рубежное Луганская область
- Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980 гр. РФ.
Напомним, глава РФ Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных украинцев перед обменом пленными с Украиной.
Так, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева отмечала, что в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряка и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал российский президент. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и РФ. При этом президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, которых передали России.
Стоит отметить, Карпачева анонсировала, что в Украину вернется и украинский режиссер Олег Сенцов.
Добавим также, 24 украинских военнопленных моряка были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.