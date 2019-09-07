З'явився попередній список учасників обміну, яких Україна передала РФ

З'явився список учасників обміну полоненими, яких Україна видала Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані російських ЗМІ.
Так, обмін має відбутися за формулою 35 на 35.
Зокрема, в списку немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Відзначається, що в автобусі, який привіз людей на обмін в аеропорт "Бориспіль", їх не було.
Уданому списку присутні лише 12 громадян РФ.
- Агєєв Віктор Олександрович, 13.09.1995 гр. РФ
- Баранов Олександр В'ячеславович, 11.08.1983 гр. РФ
- Басханов Аслан Межітовіч, 06.04.1966 р. Луганськ
- Бобова Алена Григорьевна, 26.04.1972 р. Одесса
- Васьковський Андрій Сергійович, 25.12.1991 р. Київ
- Галічий Володимир Олексійович, 18.01.1948 гр. РФ
- Гната Сергій Сергійович, 13.04.1988 гр. РФ, Севастополь
- Єжов Станіслав Станіславович, 22.06.1978
- Рідких Аркадій Юрійович, 09.11.1967 гр. РФ
- Кімаковскій Ігор Володимирович, 28.04.1972 гр. РФ
- Коваліс Ольга Валеріївна, 07.08.1968 гр. РФ
- Кореновский Дмитро Евстафьеіч, 18.03.1972
- Костенко Андрій Сергійович, 18.09.1984
- Лазаренко Олексій Олександрович, 13.10.1985
- Лазарєв Сергій Олександрович, 07.05.1957
- Ломако Юрій Миколайович, 04.02.1961
- Мельничук Петро Миколайович, 12.07.1972 гр. Молдови
- Мефедов Євген Ігорович, 22.05.1983 гр. РФ
- Одинцов Максим Євгенович, 25.04.1983 гр. РФ
- Просолова Юлія Вадимівна, 13.02.1988
- Ракушін Олександр Сергійович, 19.03.1963
- Радіонова Антоніна Петрівна, 06.09.1969
- Саттаров Олександр Валерійович. 28.12.1980
- Седік Олексій Сергійович, 10.10.1979 гр. РФ
- Сінічак Тарас Петрович, 24.06.1977
- Тарасенко Олександр Сергійович, 10.07.1970
- Федоров Віктор Андрійович, 18.07.1969
- Хитров Денис Васильович, 28.04.1977
- Черних Павло Сергійович, 04.08.1974 гр. РФ
- Пікалов Валерій Валерійович, 19.07.1975
- Руда Ольга Володимирівна, 27.07.1972 гр. України
- Єрьомін Микола Миколайович, 22.08.1961 Рубіжне Луганська область
- Єгоров Сергій Геннадійович, 03.10.1980 гр. РФ.
Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін помилував 11 незаконно засуджених українців перед обміном полоненими з Україною.
Так, перший український омбудсмен Ніна Карпачова зазначала, що в Україну в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряка та 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував російський президент. За її словами, помилування стало наслідком переговорів між президентами України і РФ. При цьому президент України Володимир Зеленський помилував 16 осіб, яких передали Росії.
Варто відзначити, Карпачова анонсувала, що в Україну повернеться і український режисер Олег Сенцов.
Додамо також, 24 українських військовополонених моряка були звільнені під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.