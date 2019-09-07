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Украинских моряков освободили под личное поручительство Денисовой, - адвокат

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 11:49
Украинских моряков освободили под личное поручительство Денисовой, - адвокат
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украинские моряки должны будут участвовать в следственных действиях РФ

Украинские военнопленные моряки были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом сообщил адвокат пленных Николай Полозов в эфире телеканала "112 Украина".

По словам адвоката, уполномоченная Верховной рады по правам человека Денисова лично поручилась за то, что моряки после освобождения будут участвовать в следственных действиях, которые будут проводить российские следователи.

"Я не знаю процедуру обмена других заключенных, а что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Денисовой. Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут принимать участие в следственных действиях российских следственных органов. Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу", - заявил Полозов.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина Полозов добавил, что сейчас "отсчет пошел на считанные минуты".

Напомним, ранее адвокат украинских моряков Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитных вывезли тремя автобусами из московского СИЗО "Лефортово". Также он добавил, что, предположительно, украинских военнопленных повезли в аэропорт "Внуково", откуда самолетом отправят в Украину.

Позже стало известно, что в российском аэропорту "Внуково" приземлился самолет с украинской символикой на борту. После посадки самолет сразу же причалил к правительственному терминалу "Внуково-2", где его ждали 2 автобусы, подобные тем, что выехали из СИЗО "Лефортово". Предполагается, что украинский самолет прибыл, чтобы забрать из России украинских политзаключенных и пленных моряков.

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