Появился список поездов, задерживающихся из-за обстрела ж/д станций в Украине

В связи с обстрелом 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины, в настоящее время задерживаются 13 поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
Из-за повреждения врагом железнодорожной инфраструктуры, в том числе тяговых подстанций, в пути задерживаются следующие поезда:
№86 Запорожье - Львов (+1 ч 40 мин);
№174 Запорожье - Хмельницкий (+1 час);
№87 Запорожье - Ковель (+1 ч 35 мин);
№96 Рахов - Киев (+1 ч);
№770 Каменец-Подольский - Киев (+1 ч 10 мин);
№50 Трускавец - Киев (+ 4 ч);
№56 Рахов - Киев (+ 3 часа);
№21 Харьков - Трускавец (+ 3 часа);
№13 Солотвино - Киев (+ 2 часа);
№130 Кременчуг - Ивано-Франковск (+ 2 часа);
№231 Днепр - Львов (+ 3 часа);
№45 Ужгород - Лозовая (+ 32 мин);
№774 Львов - Дарница (+ 1 ч 42 мин).
При этом, как сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин, этот список еще недавно был длиннее.
"Первые 2 из задержанных пассажирских поездов поехали. Работаем дальше", - написал он.
Напомним, сегодня утром несколько взрывов прогремели в Винницкой области.
Позже стало известно, что из-за атак России в Винницкой области обесточена железная дорога.
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