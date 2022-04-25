З’явився список потягів, що затримуються через обстріл залізничних станцій в Україні

У зв’язку з обстрілом 5 залізничних станцій в центрі і на заході України, на даний час затримуються 13 потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
Через пошкодження ворогом залізничної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, у дорозі затримуються наступні потяги:
№86 Запоріжжя - Львів (+1 год 40 хв);
№174 Запоріжжя - Хмельницький (+1 год);
№87 Запоріжжя - Ковель (+1 год 35 хв);
№96 Рахів - Київ (+1 год);
№770 Кам’янець-Подільський - Київ (+1 год 10хв);
№50 Трускавець - Київ (+ 4 год);
№56 Рахів - Київ (+ 3 год);
№21 Харків - Трускавець (+ 3 год);
№13 Солотвино - Київ (+ 2 год);
№130 Кременчук - Івано-Франківськ (+ 2 год);
№231 Дніпро - Львів (+ 3 год);
№45 Ужгород - Лозова (+ 32 хв);
№774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв).
При цьому, як повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин, цей список ще нещодавно був довшим.
"Перші 2 із затриманих пасажирських потягів поїхали. Працюємо далі", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні зранку декілька вибухів пролунали у Вінницькій області.
Пізніше стало відомо, що через атаки Росії у Вінницькій області знеструмлено залізницю.
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