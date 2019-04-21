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Появилось видео взрыва на Шри-Ланке

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 13:49
Появилось видео взрыва на Шри-Ланке
Фото: взрывы на Шри-Ланке (twitter.com/aashikchin)

На кадрах видно, как в церкви срабатывает взрывное устройство

Появилось видео момента взрыва на Шри-Ланке ​у церкви Святого Антония в Коломбо. Об этом сообщает Lankasri News.

На кадра видно, как в церкви срабатывает взрывное устройство, после чего из здания начинают идти клубы дыма.

Отметим, на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Последний взрыв зафиксировали в пригороде Оругодаватта на севере Коломбо. В седьмом взрыве погибли двое людей. В МИД Украины сообщили, что украинцев нет среди пострадавших и погибших при взрыве. 

Как известно, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо. По последним данным, в результате происшествия погибли 185 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Накануне в Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания. По данным местных силовиков, в нападении принимали участие три террориста-смертника, а после взрыва были слышны звуки выстрелов.

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