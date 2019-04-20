В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Информации о жертвах или пострадавших пока нет

В субботу, 20 апреля, в центре Кабула (Афганистан) возле правительственного здания прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал 1TV.

Как сообщил представитель МВД Афганистана Насрата Рахими, взрыв произошел рядом со зданием Министерства коммуникационных и информационных технологий.

По его словам, в нападении принимали участие 3 террористы-смертники. После взрыва также были слышны звуки выстрелов.

в настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители, которые оцепили территорию министерства. Информации о погибших или пострадавших в результате взрыва и стрельбы пока нет.

Напомним, в Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник военной коалиции. Еще трое американских военных получили ранения.

Ранее, 6 апреля в восточном афганском городе Джалал-Абад произошел двойной взрыв, который привел к гибели 3 человек, еще 20 получили ранения. Погибли две женщины и ребенок, среди раненых - 8 бойцов Сил безопасности Афганистана.

Кроме того, 30 марта в Афганистане было совершено нападение на вице-президента страны Абдулу Рашида Дустума, в результате которого погиб один из его охранников, еще 2 получили ранения.