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З'явилося відео вибуху на Шрі-Ланці

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 13:49
З'явилося відео вибуху на Шрі-Ланці
Фото: вибухи на Шрі-Ланці (twitter.com/aashikchin)

На кадрах видно, як у церкві спрацьовує вибуховий пристрій

З'явилося відео моменту вибуху на Шрі-Ланці у церкві Святого Антонія в Коломбо. Про це повідомляє Lankasri News.

На кадру видно, як у церкві спрацьовує вибуховий пристрій, після чого з будинку починають йти клуби диму.

Зазначимо, на Шрі-Ланці відбулися вісім вибухів. Останній вибух зафіксували в передмісті Оругодаватта на півночі від Коломбо. У сьомому вибуху загинули двоє людей. У МЗС України повідомили, що українців немає серед постраждалих і загиблих при вибуху.

Як відомо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо. За останніми даними, у результаті пригоди загинули 185 людей, ще не менше 500 отримали поранення.

Напередодні в Афганістані стався вибух біля урядової будівлі. За даними місцевих силовиків, у нападі брали участь три терориста-смертника, а після вибуху були чутні звуки пострілів.

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