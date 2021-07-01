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Появилось видео сегодняшнего ДТП с грузовиком в Киеве

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Киев, Четверг 01 июля 2021 18:13
Появилось видео сегодняшнего ДТП с грузовиком в Киеве Фото: ДТП с грузовиком произошло в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня, 1 июля, произошла авария с участием грузовика с газоблоками и легкового автомобиля. Инцидент, который произошел под путепроводом на проспекте Победы, попал на видеорегистратор одного из автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Киев Оперативный".

На видео зафиксировано, что водитель легкового автомобиля Ford решил повернуть перед грузовиком, который двигался по проспекту. В результате этого маневра легковой автомобиль сразу же столкнулся с грузовиком.

В то же время очевидцы происшествия утверждали, что у грузовика якобы отпало колесо.

Видео с места сегодняшнего автопроисшествия:

Появилось видео момента сегодняшней аварии на Берестейской. И хотя свидетели аварии уверяли, что видели как у грузовика...

Posted by Киев Оперативный on Thursday, July 1, 2021

Напомним, в результате этой аварии пострадали два человека.

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