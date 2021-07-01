Появилось видео сегодняшнего ДТП с грузовиком в Киеве

В Киеве сегодня, 1 июля, произошла авария с участием грузовика с газоблоками и легкового автомобиля. Инцидент, который произошел под путепроводом на проспекте Победы, попал на видеорегистратор одного из автомобилей.

На видео зафиксировано, что водитель легкового автомобиля Ford решил повернуть перед грузовиком, который двигался по проспекту. В результате этого маневра легковой автомобиль сразу же столкнулся с грузовиком.

В то же время очевидцы происшествия утверждали, что у грузовика якобы отпало колесо.

Видео с места сегодняшнего автопроисшествия: