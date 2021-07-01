З'явилося відео сьогоднішньої ДТП з вантажівкою у Києві
У Києві сьогодні, 1 липня, сталася аварія за участі вантажівки з газоблоками та легкового автомобіля. Інцидент, який стався під шляхопроводом на проспекті Перемоги, потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Київ Оперативний".
На відео зафіксовано, що водій легкового автомобіля Ford вирішив повернути перед вантажівкою, яка рухалася по проспекту. В результаті цього маневру легковий автомобіль відразу ж зіштовхнувся з вантажівкою.
Водночас очевидці події стверджували, що у вантажівки нібито відпало колесо.
Відео з місця сьогоднішньої автопригоди:
З'явилось відео моменту сьогоднішньої аварії на Берестейській. І хоча свідки аварії запевняли, що бачили як у вантажівки...Posted by Київ Оперативний on Thursday, July 1, 2021
Нагадаємо, в результаті цієї аварії постраждали дві людини.