В Киеве в ДТП с фурой пострадали два человека. Движение транспорта ограничено
Фото: в Киеве произошло ДТП (КГГА)
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры с газоблоками. В результате аварии пострадали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами два человека.
В направление станции метро "Святошин" от станции метро "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.
На месте работают пожарные, спасатели, в частности "КАРС" и другие отраслевые службы города. Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.
Напомним, в Киеве на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб.
Также 12 июня в Киеве на левобережной части грузовик снес электроопору.