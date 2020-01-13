ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появилось видео мощного извержения вулкана на Филиппинах

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 11:52
Появилось видео мощного извержения вулкана на Филиппинах
Фото: извержение вулкана на Филиппинах (twitter.com)

Над кратером вулкана образовался шлейф пепла от 9 до 14 км высотой

Появилось видео мощного извержения вулкана на Филиппинах. Видео опубликовано в Twitter.

Вулкан Таал расположен примерно в 60 км к югу от Манилы, на острове Лузон. Над его кратером образовался шлейф пепла от 9 до 14 км высотой. Филиппинские вулканологи говорят, что Таал проявляет "быструю эскалацию" вулканической активности.

Напомним, в Маниле временно приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменено около 170 рейсов из-за извержения вулкана на Филиппинах. Кроме того, планируется эвакуация 200 тыс. людей.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что опасное извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Отметим, сегодня в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Вулкан Ла-Кумбре начал вулканическую активность сегодня около 18:15 (01:15 понедельника по киевскому времени).

Кроме того, число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек.

Новое извержение вулкана на Филиппинах: эвакуируют 200 тыс. людей В Эквадоре произошло извержение вулкана
Новости Украины извержениевулканФилиппины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь