Фото: извержение вулкана на Филиппинах (twitter.com)

Над кратером вулкана образовался шлейф пепла от 9 до 14 км высотой

Появилось видео мощного извержения вулкана на Филиппинах. Видео опубликовано в Twitter.

Вулкан Таал расположен примерно в 60 км к югу от Манилы, на острове Лузон. Над его кратером образовался шлейф пепла от 9 до 14 км высотой. Филиппинские вулканологи говорят, что Таал проявляет "быструю эскалацию" вулканической активности.

Terrifying volcanic lightning (electrical discharge) generated by the phreatic eruption of Taal Volcano. Stay indoors. Pray for everyone's safety especially to those highly affected in Batangas. Alert Level 4 is raised from 1 in less than 12 hours.pic.twitter.com/zWCgc1WbY8 — James Vitaliano (@jamesvitaliano) January 12, 2020

Напомним, в Маниле временно приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменено около 170 рейсов из-за извержения вулкана на Филиппинах. Кроме того, планируется эвакуация 200 тыс. людей.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что опасное извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Отметим, сегодня в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Вулкан Ла-Кумбре начал вулканическую активность сегодня около 18:15 (01:15 понедельника по киевскому времени).

Кроме того, число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек.