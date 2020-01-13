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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии снова увеличилось

Новости » Общество     13.01.2020 - 04:55
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии снова увеличилось
Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Еще один человек умер в больнице

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции страны.

Отмечается, что в больнице в воскресенье скончался еще один человек.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек скончался в больнице в результате травм, полученных во время извержения вулкана на Уайт-Айленде. Смерть этого человека увеличивает официальное число умерших до 18 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. С них 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, п'ять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.

По информации Министерства здравоохранения страны, в больницах Новой Зеландии находились около 20 пострадавших, 10 - в критическом состоянии. Еще 13 пострадавших транспортировали в Австралию.

РБК-Украина писало, что 12 января в столице Филиппин Маниле приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил пепел.

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