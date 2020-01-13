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Ла-Кумбре находится на необитаемом острове Фернандина

В Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эквадорские СМИ.

Вулкан Ла-Кумбре начал вулканическую активность сегодня около 18:15 (01:15 понедельника по киевскому времени).

Ла-Кумбре находится на необитаемом острове Фернандина в западной части Галапагосских островов. Его высота составляет почти 1,5 тыс. метров.

Напомним, число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 18 человек. Извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. Из них 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.

Кроме того, 12 января в столице Филиппин Маниле приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил пепел.

РБК-Украина писало, что на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Девять поселений, расположенных рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана никто не пострадал.