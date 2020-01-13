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Новое извержение вулкана на Филиппинах: эвакуируют 200 тыс. людей

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 09:01
Новое извержение вулкана на Филиппинах: эвакуируют 200 тыс. людей
Фото: извержение на Филиппинах (twitter.com/QuickTake)

Опасное извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней

На Филиппинах вулкан Таал выбросил столб пепла, планируется эвакуация 200 тыс. людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Уровень опасности повышен до четвертого, предпоследнего. Самый высокий уровень опасности - пятый - объявляют перед самым извержением вулкана.

Эвакуация началась в некоторых районах провинции Кавите, прилегающих к вулкану Таал. В целом планируется, что эвакуация будет проводиться в 11 городах.

Фото: извержение на Филиппинах (twitter.com/QuickTake)

"Чиновники приказали закрыть близлежащие школы и правительственные учреждения, как только они начали эвакуировать тысячи людей, предупреждая, что по меньшей мере 200 тысяч человек могут быть вынуждены покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

В настоящее время правительство Филиппин эвакуировало уже восемь тысяч человек. В Маниле временно приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменено около 170 рейсов.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что опасное извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Напомним, также сегодня в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре.

Кроме того, 12 января в столице Филиппин Маниле приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил пепел.

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