Фото: виверження вулкана на Філіппінах (twitter.com)

Над кратером вулкана утворився шлейф попелу від 9 до 14 км висотою

З'явилося відео потужного виверження вулкана на Філіппінах. Відео опубліковано в Twitter.

Вулкан Таал розташований приблизно в 60 км на південь від Маніли, на острові Лузон. Над його кратером утворився шлейф попелу від 9 до 14 км висотою. Філіппінські вулканологи кажуть, що Таал проявляє "швидку ескалацію" вулканічної активності.

Terrifying volcanic lightning (electrical discharge) generated by the phreatic eruption of Taal Volcano. Stay indoors. Pray for everyone's safety especially to those highly affected in Batangas. Alert Level 4 is raised from 1 in less than 12 hours.pic.twitter.com/zWCgc1WbY8 — James Vitaliano (@jamesvitaliano) January 12, 2020

Нагадаємо, в Манілі тимчасово призупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ніно Акиноу, скасовано близько 170 рейсів через виверження вулкану на Філіппінах. Крім того, планується евакуація 200 тис. людей.

У Філіппінському інституті вулканології і сейсмології заявили, що небезпечне виверження може статися як протягом кількох годин, так і через кілька днів.

Відзначимо, сьогодні в Еквадорі сталось виверження вулкана Ла-Кумбре. Вулкан Ла-Кумбре почав вулканічну активність сьогодні близько 18:15 (01:15 понеділка за київським часом).

Крім того, кількість загиблих в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії зросла до 18 осіб.