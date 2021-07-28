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Появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье

Автор: РБК-Украина

В сети появилось видео с моментом падения спортивного самолета возле Коломыи Ивано-Франковской области. В результате этой катастрофы погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в YouTube.

Последние секунды полета самолета Aerospool WT10 Advantic случайно сняли отдыхающие, которые находились на берегу местной реки.

Отметим, инцидент произошел сегодня около 13:40. Легкомоторный самолет по неизвестным пока причинам упал на частный дом, после чего начался пожар. На момент катастрофы людей в доме не было, но погибли все, кто находился в самолете.

Позже стало известно, что вследствие авиакатастрофы погиб профессиональный летчик-инструктор Игорь Табанюк и трое хасидов, которые были гражданами США.

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катастрофакрушениеСамолет