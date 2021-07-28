Появилось видео с места падения самолета в Ивано-Франковской области
Фото: появилось видео с места падения самолета в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ua)
В ГСЧС опубликовали видео с места падения легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области. На кадрах видно, как спасатели пытаются потушить пожар, возникший в результате инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Напомним, сегодня около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Ивано-Франковской области произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом.
После чего произошло возгорание, в результате которого 4 человека, находившиеся в самолете, погибли.
По информации спасателей, в 13:58 пожар был локализован.
К тушению привлечены 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.