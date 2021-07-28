ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Появилось видео с места падения самолета в Ивано-Франковской области

Новина українською →
Шепаровцы, Среда 28 июля 2021 14:40
Появилось видео с места падения самолета в Ивано-Франковской области Фото: появилось видео с места падения самолета в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В ГСЧС опубликовали видео с места падения легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области. На кадрах видно, как спасатели пытаются потушить пожар, возникший в результате инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Напомним, сегодня около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Ивано-Франковской области произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом.

После чего произошло возгорание, в результате которого 4 человека, находившиеся в самолете, погибли.

По информации спасателей, в 13:58 пожар был локализован.

К тушению привлечены 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
падение Самолет
NEWS
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам