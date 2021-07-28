ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб инструктор и иностранцы

Новина українською →
Прикарпатье , Среда 28 июля 2021 15:31
В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб инструктор и иностранцы Фото: в авиакатастрофе на Прикарпатье погиб инструктор и иностранцы (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие авиакатастрофы легкомоторного самолета в селе Шепаривка, погиб профессиональный летчик Игорь Табанюк и трое иностранцев. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

Согласно данным правоохранителей, около 13:40 поступило сообщение о том, что в селе Шепаривка спортивный самолет упал на жилой дом. На момент авиакатастрофы, в загоревшемся доме людей не было.

"По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев", - отмечает пресс-служба полиции.

В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб инструктор и иностранцыФото: в авиакатастрофе на Прикарпатье погиб инструктор и иностранцы (facebook.com/MNSIFR)

В частности, в результате авиакатастрофы погибли все пассажиры легкомоторного самолета.

Как сообщает местное издание KURS, пилотом самолета оказался профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома в Коломые Игорь Табанюк.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о авиакатастрофе, которая произошла 28 июля в селе Шепаривка.

Читайте РБК-Украина в Google News
авиакатастрофа Ивано-Франковская область Прикарпатье
NEWS
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам