З'явилося відео з моментом падіння літака на Прикарпатті

У мережі з'явилося відео з моментом падіння спортивного літака біля Коломиї Івано-Франківської області. В результаті цієї катастрофи загинули чотири особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео в YouTube.
Останні секунди польоту літака Aerospool WT10 Advantic випадково зняли відпочиваючі, які перебували на березі місцевої річки.
Зазначимо, інцидент стався сьогодні близько 13:40. Легкомоторний літак з невідомих поки причин впав на приватний будинок, після чого почалася пожежа. На момент катастрофи людей в будинку не було, але загинули всі, хто знаходився в літаку.
Пізніше стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинув професійний льотчик-інструктор Ігор Табанюк і троє хасидів, які були громадянами США.