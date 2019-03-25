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Армия обороны Израиля объявила мобилизацию резервистов

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 11:10
Армия обороны Израиля объявила мобилизацию резервистов
Иллюстративное фото (mfa gov il)

Две бронетанковые и пехотные дивизии армии обороны Израиля уже направлены на границу

После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля объявила о мобилизации военнослужащих запаса. Об этом сообщает The Jesuralem Post.

Сообщается, что две бронетанковые и пехотные дивизии армии обороны Израиля уже направлены на границу сектора Газа.

Как РБК-Украина писало, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна ответит ХАМАС и террористам в секторе Газа на ракетный обстрел Израиля. Как отмечалось, Нетаньяху сократил визит в США и после встречи с президентом Дональдом Трампом он вылетит в Израиль.

Ранее 25 марта в Израиле пострадали шестеро человек в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Под обстрел попало селение Мишмерет к юго-востоку от Нетании. В результате обстрела поврежден жилой дом, среди пострадавших четверо взрослых и двое детей.

За день до обстрела из сектора Газа беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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Новости Украины ИзраильМобилизацияХАМАС
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