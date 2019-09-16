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Появилось видео с места ДТП в Харькове

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 12:57
Появилось видео с места ДТП в Харькове
Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Виновница ДТП в Харькове сбила четверых пешеходов

В сети появилось видео с места ДТП в Харькове, в котором девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов. Видео распространяют местные Telegram-каналы.

На видео видно, как медики уносят на носилках пострадавших с места аварии. Кроме того, предполагаемая виновница ДТП дает объяснения.

Отметим, ДТП с пострадавшими произошло ночью 15 сентября на улице Сумской. По данным полиции, 23-летняя девушка на Audi TT не справилась с управлением и сбила четырех человек. Пострадавших женщин с телесными повреждениями доставили в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате столкновения двух маршруток пострадали не менее 19 человек. Инцидент произошел в селе Шабо. По данным полиции, водитель одной из маршруток не выбрал безопасный интервал движения и столкнулся с другим автобусом.

До этого в Николаевской области произошла авария с участием трех автомобилей, в которой погибли как минимум два человека. ДТП произошло вечером 15 сентября на 122 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск". По предварительным данным, что водитель Chevrolet Evanda не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в два других автомобиля.

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