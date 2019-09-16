Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Винуватиця ДТП в Харкові збила чотирьох пішоходів

У мережі з'явилося відео з місця ДТП у Харкові, в якому дівчина на кабріолеті збила чотирьох пішоходів. Відео поширюють місцеві Telegram-канали.

На відео видно, як медики забирають на ношах потерпілих з місця аварії. Крім того, ймовірна винуватиця ДТП дає пояснення.

Зазначимо, ДТП з постраждалими сталася вночі 15 вересня на вулиці Сумській. За даними поліції, 23-річна дівчина на Audi TT не впоралася з керуванням і збила чотирьох осіб. Постраждалих жінок з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області в результаті зіткнення двох маршруток постраждали не менше 19 осіб. Інцидент стався в селі Шабо. За даними поліції, водій однієї з маршруток не обрав безпечний інтервал руху та зіткнувся з іншим автобусом.

До цього в Миколаївській області сталася аварія за участю трьох автомобілів, в якій загинули як мінімум дві особи. ДТП сталася увечері 15 вересня на 122 км автодороги М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ". За попередніми даними, водій Chevrolet Evanda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в два інших автомобіля.