Появилось видео ДТП на Крещатике с участием 5 автомобилей

Аварию спровоцировал водитель автомобиля Hyundai
Во время сегодняшнего ДТП на Крещатике в Киеве столкнулись пять автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщили в столичной Патрульной полиции.
В полиции уточнили, что в инциденте участвовали пять автомобилей: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасной скорости движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с транспортным средством Mercedes, который остановился впереди", - говорится в сообщении.
Далее произошла цепная реакция: Mercedes по инерции проехал вперед и столкнулся с автомобилем Geely, который стоял впереди. Geely, в свою очередь, выехал на соседнюю полосу, где столкнулся с Mitsubishi.
"Mercedes проехал еще некоторое расстояние в пределах своей полосы и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 5 автомобилей получили механические повреждения", - сообщили в полиции.
На виновника инцидента - водителя Hyundai, составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП.
Напомним, сегодня утром в центре Киева на Крещатике произошла масштабная авария, движение транспорта по улице перекрыли.
Автор: Роман Калиниченко