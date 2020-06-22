Появилось видео ДТП на Крещатике с участием 5 автомобилей

Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)

Аварию спровоцировал водитель автомобиля Hyundai

Во время сегодняшнего ДТП на Крещатике в Киеве столкнулись пять автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщили в столичной Патрульной полиции.

В полиции уточнили, что в инциденте участвовали пять автомобилей: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасной скорости движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с транспортным средством Mercedes, который остановился впереди", - говорится в сообщении.

Далее произошла цепная реакция: Mercedes по инерции проехал вперед и столкнулся с автомобилем Geely, который стоял впереди. Geely, в свою очередь, выехал на соседнюю полосу, где столкнулся с Mitsubishi.

"Mercedes проехал еще некоторое расстояние в пределах своей полосы и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП 5 автомобилей получили механические повреждения", - сообщили в полиции.

На виновника инцидента - водителя Hyundai, составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП.

Напомним, сегодня утром в центре Киева на Крещатике произошла масштабная авария, движение транспорта по улице перекрыли.

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Автор: Роман Калиниченко