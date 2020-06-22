З'явилося відео ДТП на Хрещатику за участю 5 автомобілів

Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)

Аварію спровокував водій автомобіля Hyundai

Під час сьогоднішньої ДТП на Хрещатику у Києві зіткнулися п’ять автомобілів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомили у столичній Патрульній поліції.

У поліції уточнили, що в ДТП взяли участь п’ять автомобілів: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai та Volkswagen.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з транспортним засобом Mercedes, що зупинився попереду", - йдеться у повідомленні.

Далі відбулась ланцюгова реакція: Mercedes по інерції проїхав вперед та зіткнувся з автомобілем Geely, який стояв попереду. Geely, у свою чергу, виїхав на сусідню смугу, де зіткнувся з Mitsubishi.

"Mercedes проїхав ще деяку відстань в межах своєї смуги та здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen. У результаті автопригоди 5 автомобілів отримали механічні пошкодження", - повідомили у поліції.

На винуватця автопригоди - водія Hyundai, склали адмінпротокол за порушення ПДР, що призвело до ДТП.

Нагадаємо, сьогодні вранці у центрі Києва на Хрещатику відбулася масштабна аварія, рух транспорту по вулиці перекрили.

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Автор: Роман Калиниченко