Появилось видео-доказательство, что мирные жители в Буче были убиты, когда в городе стояли войска РФ, - Медуза

В открытом доступе появилось видео, которое доказывает, что мирных жителей в Буче Киевской области убили в то время, когда в городе стояли российские войска. Эта запись охватывает период с 23 по 30 марта.

В распоряжении редакции оказались файлы, содержащие видеоролики высокого качества - на них запечатлены южные районы Бучи. Сама запись велась с дрона.

На записях можно увидеть тела убитых граждан, которые лежат на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах города.

"Мы провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото. Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли", - говорится в материале.

Данный ролик, наряду со спутниковыми снимками, обнародованными The New York Times, является важным доказательством совершения российскими оккупантами военных преступлений в Украине.

Видео: доказательство военных преступлений российских военных в Буче