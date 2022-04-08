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Появилось видео-доказательство, что мирные жители в Буче были убиты, когда в городе стояли войска РФ, - Медуза

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Буча, Пятница 08 апреля 2022 06:53
Появилось видео-доказательство, что мирные жители в Буче были убиты, когда в городе стояли войска РФ, - Медуза Фото: Последствия военных преступлений в Буче (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В открытом доступе появилось видео, которое доказывает, что мирных жителей в Буче Киевской области убили в то время, когда в городе стояли российские войска. Эта запись охватывает период с 23 по 30 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания "Медузы".

В распоряжении редакции оказались файлы, содержащие видеоролики высокого качества - на них запечатлены южные районы Бучи. Сама запись велась с дрона.

На записях можно увидеть тела убитых граждан, которые лежат на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах города.

"Мы провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото. Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли", - говорится в материале.

Данный ролик, наряду со спутниковыми снимками, обнародованными The New York Times, является важным доказательством совершения российскими оккупантами военных преступлений в Украине.

Видео: доказательство военных преступлений российских военных в Буче

Ранее жители Киевской области рассказали Amnesty International о зверствах и убийствах, которые совершали российские оккупанты.

Напомним, что спутниковые снимки показывают, что российские оккупанты еще 10 марта начали копать в Буче возле церкви братскую могилу, в которой позже обнаружили массовое захоронение мирных жителей.

Ранее сообщалось, что спецназ Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.

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