Жители Киевской области рассказали Amnesty International о жутких зверствах и убийствах

Люди из Бучи, Ирпеня и Гостомеля, а также из близлежащих поселков сообщили о жутких зверствах, убийствах и насилии, которые совершали российские оккупанты.

Международная организация Amnesty International пообщалась с жителями Киевской области, которые почти месяц были в оккупации российских военных.

"В последние недели мы собрали доказательства того, что российские войска совершали внесудебные казни и другие убийства, которые должны быть расследованы как военные преступления. Свидетельства показывают, что безоружных гражданских лиц в Украине убивают в их домах и на улицах в результате актов невыразимой и шокирующей жестокости", - сообщил генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Он добавил, что все эти смерти должны быть тщательно расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности, в том числе и выше по иерархии.

Были получены доказательства в Харькове, Сумской области, Чернигове, Изюме, Мариуполе, а также в городках Киевской области.

46-летняя женщина из села Богдановка рассказала, что российские войска вошли в ее село 7 или 8 марта и припарковали свои танки на улицах.

Вечером 9 марта женщина, проживавшая с мужем, 10-летней дочерью и свекровью, услышала стрельбу через окна нижнего этажа. Она и ее муж кричали, что они гражданские лица и что они безоружны. Когда они спустились вниз, двое российских солдат столкнули их и их дочь в котельную.

Она рассказала "Они заставили нас войти и захлопнули дверь. Буквально через минуту открыли дверь, спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что нет, он не курил пару недель. Они выстрелили ему в правую руку. Другой сказал: "Прикончи его", и они выстрелили ему в голову.

"Он не умер сразу. С 21:30 до 4:00 он еще дышал, хотя и не был в сознании. Я умоляла его… "Если ты меня слышишь, пожалуйста, пошевели пальцем". Он не пошевелил пальцем, но я положила его руку себе на колено и сжала ее. Из него текла кровь. Когда он сделал последний вздох, я повернулась к дочери и сказала: "Кажется, папа умер".

Сосед был свидетелем того, как российские войска ворвались в дом женщины той ночью, и подтвердил, что видел тело ее мужа, лежащее в углу котельной. В тот же день женщина и ее ребенок сбежали из Богдановки. Свекровь женщины, 81 год, имеет ограниченную подвижность и осталась дома.

3 марта 18-летняя Катерина Ткачева находилась дома в селе Ворзель со своими родителями, когда по их улице проехали несколько танков с буквой Z, которыми российские войска обозначали свои машины во время вторжения в Украину.

Ее мать Наталья и отец Валерий вышли из подвала, где они прятались, и вышли на улицу, сказав Катерине оставаться на месте. Затем Екатерина услышала выстрелы.

Она рассказала Amnesty International: "Как только танки проехали, я перепрыгнула через забор к соседнему дому. Я хотела проверить, живы ли они. Я посмотрела через забор и увидел, что моя мать лежит на спине на одной стороне дороги, а мой отец лежал лицом вниз на другой стороне улицы. Я видела большие дыры в его пальто. На следующий день я поехал к ним. У моего отца было шесть больших дыр в спине, у моей матери - дырка поменьше в груди".

Катерина рассказала, что ее родители были одеты в штатское и безоружны. 10 марта волонтер, участвовавший в эвакуации жителей Киева, помог Катерине покинуть Ворзель.

Волонтер рассказал Amnesty International, что видел тела родителей Катерины, лежащие на улице возле ее дома. На видео, проверенном Amnesty International, можно увидеть, как пара пишет имена родителей Катерины, даты рождения и даты смерти на куске картона, прежде чем положить его рядом со своими телами, покрытыми одеялами.

В первые дни российской оккупации города Гостомель Тарас Кузьмак разъезжал по городу, доставляя продукты и лекарства в бомбоубежища, где собирались мирные жители.

В 13:30 3 марта он был с мэром города Юрием Прилипко и еще двумя мужчинами, когда их автомобиль попал под обстрел со стороны крупного жилого комплекса, захваченного российскими войсками.

Мужчины попытались выпрыгнуть из машины, но один мужчина, Иван Зоря, был убит сразу, а Юрий Прилипко, раненный после выстрела, упал на землю. Тарас Кузьмак и другой выживший мужчина часами прятались за экскаватором, пока продолжалась стрельба.

Он сказал Amnesty International: "Они заметили нас и сразу же открыли огонь, предупреждения не было. Я слышал только мэра (Прилипко). Я знал, что он был ранен, но не знал, смертельно это или нет. Я просто сказал ему лежать спокойно, не двигаться… В нас снова стреляли около 15 часов, и примерно через полчаса я понял, что от него нет жизни. Есть своего рода дыхание, которое у человека есть только перед смертью, его последний вздох. Голову Ивану Зоре оторвали, думаю, что-то крупнокалиберное применили.

Двое других жителей Гостомеля рассказали Amnesty International, что видели тело Юрия Прилипко возле церкви, когда несколько дней спустя ему устроили импровизированные похороны. Другие жители подтвердили, что в дни, предшествовавшие его смерти, Юрий Прилипко развозил еду и лекарства по городу, всегда водя гражданский автомобиль.

Женщина из села к востоку от Киева рассказала Amnesty International, что 9 марта двое российских солдат вошли в ее дом, убили ее мужа, а затем неоднократно изнасиловали ее под дулом пистолета, пока ее маленький сын прятался в котельной неподалеку. Женщине удалось сбежать из села на подконтрольную Украине территорию вместе с сыном.

Милена, 24-летняя жительница Бучи, рассказала Amnesty International, что видела возле своего дома тело женщины, которая жила на ее улице. Мать женщины рассказала Милене, что ее дочь застрелили в первые дни вторжения, когда она смотрела через забор на российскую военную машину.

Лаборатория Crisis Evidence Lab Amnesty International независимо проверила видеозапись, подтверждающую местонахождение неглубокой могилы, в которой она была похоронена.

Владимир Захлюпаный и его жена бежали из Гостомеля в первые дни вторжения, но их 39-летний сын Сергей решил остаться.

Сначала они каждый день разговаривали по телефону, и Сергей рассказывал о тяжелых боях в городе. 4 марта Владимир больше не мог связаться с сыном.

Друзья, оставшиеся в городе, попытались затем найти Сергея и направились к зданию, где он укрывался в подвале.

Владимир рассказал Amnesty International: "Когда они расспросили соседей, они сказали, что 13 марта моего сына увели (из подвала) русские. Когда пошли искать Сергея, нашли его за гаражами того же дома… сказали, что прострелили голову".

Один мужчина в Гостомеле рассказал, что видел целое общежитие укрывавшихся от обстрелов людей, которые были вынуждены выйти на улицу, где российские военные тут же произвели выстрелы над их головами, заставив их упасть на землю.

Двое мужчин из Бучи также рассказали, что снайперы регулярно стреляли в них, когда они приходили за едой из разрушенного продуктового магазина возле их дома.