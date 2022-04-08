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З'явився відео-доказ, що мирні жителі у Бучі були вбиті, коли в місті стояли війська РФ, - Медуза

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Буча, П'ятниця 08 квітня 2022 06:53
З'явився відео-доказ, що мирні жителі у Бучі були вбиті, коли в місті стояли війська РФ, - Медуза Фото: наслідки військових злочинів у Бучі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У відкритому доступі з'явилося відео, яке доводить, що мирних жителів у Бучі Київської області вбили в той час, коли в місті стояли російські війська. Цей запис охоплює період з 23 по 30 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання "Медуза".

У розпорядженні редакції опинилися файли, що містять відеоролики високої якості - на них зображені південні райони Бучі. Сам запис вівся з дрона.

На записах можна побачити тіла вбитих громадян, які лежать на вулиці Яблонській, а також на кількох сусідніх вулицях міста.

"Ми провели геолокацію розташування тіл, і вона повністю збіглася з локацією тіл, які 1 і 2 квітня 2022 року, після відступу з міста російських військ, українські поліцейські та журналісти зняли з землі на відео і фото. Важливо зауважити, що всі загиблі, зняті з повітря, лежать не просто на тих же місцях, але і в тих же позах, що і на зйомках з землі", - йдеться в матеріалі.

Даний ролик, поряд з супутниковими знімками, оприлюдненими The New York Times, є важливим доказом вчинення російськими окупантами військових злочинів в Україні.

Відео: доказ військових злочинів російських військових у Бучі

Раніше жителі Київської області розповіли Amnesty International про звірства і вбивства, які здійснювали російські окупанти.

Нагадаємо, що супутникові знімки показують, що російські окупанти ще 10 березня почали копати в Бучі біля церкви братську могилу, в якій пізніше виявили масове поховання мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що спецназ Нацполіції 2 квітня розпочали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Водночас міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема підлітків.

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