Дела НАБУ вне угрозы: появилось решение КСУ по Сытнику

Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение КСУ не влияет на законность дел НАБУ и решений Сытника.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Соответствующее решение было принято Большой палатой КСУ 28 августа.

"Решение Конституционного cуда Украины не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом", - говорится в документе.

Ранее в комментарии РБК-Украина представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Сытника, так как для этого необходимы законодательные изменения.

В то же время в НАБУ заявили, что решение КСУ не означает, что Сытник прекращает полномочия директора Бюро.

Как сообщалось, в начале февраля в парламент внесли постановление об увольнении Сытника с должности директора НАБУ, которое поддержали 209 народных депутатов.

В мае нардепы от "Слуги народа" обратились в КСУ относительно конституционности назначения Сытника в НАБУ.

Отметим, Сытник был назначен директором НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко № 218/2015 от 16 апреля 2015 года.