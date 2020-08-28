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Справи НАБУ поза загрозою: з'явилося рішення КСУ по Ситнику

Автор: Игорь Литвиненко

Конституційний суд України опублікував рішення, яким визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника. При цьому рішення КСУ не впливає на законність справ НАБУ і рішень Ситника.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Відповідне рішення було прийнято Великою палатою КСУ 28 серпня.

"Рішення Конституційного суду України не поширюється на правовідносини, що виникли в результаті здійснення посадових обов'язків особою", - йдеться в документі.

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Раніше в коментарі РБК-Україна представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що зараз немає механізму призначення нового директора НАБУ замість Ситника, так як для цього необхідні законодавчі зміни.

У той же час в НАБУ заявили, що рішення КСУ не означає, що Ситник припиняє повноваження директора Бюро.

Як повідомлялось, на початку лютого в парламент внесли постанова про звільнення Ситника з посади директора НАБУ, яке підтримали 209 народних депутатів.

У травні нардепи від "Слуги народу" звернулися до КСУ щодо конституційності призначення Ситника в НАБУ.

Відзначимо, Ситник був призначений директором НАБУ указом п'ятого президента Петра Порошенка № 218/2015 від 16 квітня 2015 року.

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