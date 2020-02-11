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В Китае назвали, когда может закончиться вспышка коронавируса

Новости » В мире     11.02.2020 - 14:50
В Китае назвали, когда может закончиться вспышка коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Эпидемия должна достигнуть пика до конца февраля

В Китае ожидают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. Об этом заявил ведущий консультант китайского правительства по кризису связанному со вспышкой коронавируса Чжун Наньшань, передает Reuters.

По словам эксперта, пик эпидемии должен наступить в середине или конце февраля, после чего последует снижение заболеваемости новым вирусом.

"Я надеюсь, что эта вспышка может закончиться примерно в апреле. Хотя мы не знаем, почему это так заразно, что является большой проблемой", - отметил Чжун.

Он отметил, что на данный момент в провинции Гуандун и Чжэцзян наблюдается снижение заболеваемости, что является "хорошим сигналом". При этом Чжун выступил со словами критики в адрес местных властей Уханя, который стал эпицентром распространения нового вируса.

"Местное правительство, местные органы здравоохранения должны нести ответственность за это. Их работа не была выполнена хорошо", - заявил советник китайского правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский коронавирус может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Эксперты считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям.

Отметим, по состоянию на 11 февраля, количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1016 человек, число случаев заражения достигло 42638. При этом 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

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