Эвакуация из Уханя будет после исключения рисков занесения коронавируса в Украину

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Команда Минздрава готовит места изоляции для эвакуированных

Эвакуация украинцев из Уханя в связи со вспышкой коронавируса в Китае пройдет после того, как будут исключены все возможные риски занесения коронавируса в Украину. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба министерства.

По ее словам, необходимо подготовить место для приема эвакуированных. Оно должно соответствовать всем необходимым требованиям и рекомендациям, которые были предоставлены командой эпидемиологов.

"Окончательное решение о начале эвакуации мы примем только тогда, когда будут исключены все возможные риски занесения болезни на территорию страны вместе с эвакуированными", - заявила Скалецкая.

Она также отметила, что в заведениях, которые были выбраны для размещения, работает команда специалистов, проверяются вентиляционные каналы и канализационные системы.

"Также важно организовать питание с минимальным количеством привлеченного внешнего персонала и обеспечить охрану и закрытый режим", - добавила министр.

Напомним, в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или конце февраля, после чего последует снижение заболеваемости.