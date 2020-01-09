Появилось новое видео авиакатастрофы в Иране

Появилось видео авиакатастрофы в Иране с камеры наблюдения. Видео опубликовало RaaviOnline в Twitter.

На видео видно мощную мгновенную вспышку света, и это, вероятно, именно падение самолета, от которого в огне разлетаются его детали и продолжают гореть уже на земле.

Напомним, Иран опубликовал отчет о причинах авиакатастрофы МАУ. Согласно отчету, самолет МАУ, который разбился в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

Сегодня иранские следователи заявили об утрате части данных с черных ящиков самолета МАУ, который разбился в Иране. В отчете говорится о повреждении двух найденных бортовых самописцев

РБК-Украина писало, чо Иран не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился около Тегерана, компании Boeing.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Все погибли. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.