З'явилось нове відео авіакатастрофи в Ірані

З'явилося відео авіакатастрофи в Ірані з камери спостереження. Відео опублікувало RaaviOnline у Twitter.

На відео видно потужний миттєвий спалах світла, і це, ймовірно, саме падіння літака, від якого у вогні розлітаються його деталі та продовжують палати вже на землі.

Нагадаємо, Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи МАУ. Згідно зі звітом, літак МАУ, що розбився в Ірані в ніч на 8 січня, зайнявся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт.

Сьогодні іранські слідчі заявили про втрату частини даних із чорних скриньок літака МАУ, який розбився в Ірані. У звіті говориться про пошкодження двох знайдених бортових самописців

РБК-Україна писало, чо Іран не передасть чорні ящики українського літака, який розбився біля Тегерана, компанії Boeing.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана в Київ. Всі загинули. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.