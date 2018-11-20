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Появились видео масштабного извержения вулкана в Гватемале

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 15:20
Появились видео масштабного извержения вулкана в Гватемале
Иллюстративное фото (GettyImages)

Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра

В Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP

Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.

"В Гватемале вновь начал извергаться вулкан Фуэго. Из опасных районов эвакуированы порядка четырех тысяч человек. Сведений о пострадавших обнародовано не было", - сказано в сообщении. 

Отметим, в июле в результате извержения вулкана Фуэго погибли по меньшей мере 120 человек, и почти 300 считаются пропавшими без вести. В частности, Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий сообщила о гибели по меньшей мере 125 человек, а также 297 человек считаются пропавшими без вести.

Также в начале октября на индонезийском острове Сулавеси, который пострадал от землетрясения, начал извергаться вулкан Сопутан

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Новости Украины вулканГватемалаизвержение
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