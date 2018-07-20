Извержение вулкана в Гватемале: число жертв превысило 120 человек

Новости Происшествия 20.07.2018 - 06:52
Фото: последствия извержения вулкана в Гватемале (twitter.com/oherrera_elP)
Фото: последствия извержения вулкана в Гватемале (twitter.com/oherrera_elP)

Почти 300 человек считаются пропавшими без вести

В результате извержения вулкана Фуерго погибли по меньшей мере 120 человек, и почти 300 считаются пропавшими без вести. Об этом передает Noticias24.

Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий сообщила о гибели по меньшей мере 125 человек, а также 297 лиц считаются пропавшими без вести.

Напомним, что в Гватемале снова произошло извержение вулкана. Национальное агентство по стихийных бедствий начало эвакуацию и заявил, что с вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела крупнейшее извержение за последние 40 лет.

Впоследствии сообщалось, что после извержения вулкана в Гватемале около 200 человек пропали без вести. По мере продолжения поисково-спасательных работ число погибших может расти. Стихия затронула более 1,7 млн человек.

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