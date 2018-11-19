Власти Гватемалы объявили эвакуацию из-за извержения вулкана Фуэго

Фото: вулкан Фуэго (facebook.com yasusaka)

Власти призвали эвакуироваться 10 общин, в которых проживает минимум 2000 жителей

В Гватемале власти призвали десять общин в окрестностях вулкана Фуэго эвакуироваться в безопасные районы из-за увеличения силы его извержения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AP.

Указано, что в общинах проживает как минимум 2000 человек.

"Власть призывает к эвакуации в окрестностях Вулкана Огня (Фуэго, - ред.) в Гватемале после предупреждения об увеличении силы извержения", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что сейчас как минимум три общины планируют отправиться в безопасные районы.

Так, вулкан Фуэго высотой 3763 метра расположен в западной части Гватемалы. Вулкан относится к тихоокеанскому вулканическому поясу, известного своей активностью.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле в результате извержения вулкана Фуэго погибли по меньшей мере 120 человек, и почти 300 считаются пропавшими без вести. В частности, Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий сообщила о гибели по меньшей мере 125 человек, а также 297 человек считаются пропавшими без вести.

В июне агентство также сообщало, что в Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго, число погибших составило 72 человека.

Добавим, в начале октября на индонезийском острове Сулавеси, который пострадал от землетрясения, начал извергаться вулкан Сопутан. Так, в воздух было выброшено столб пепла высотой в 6 км. Вулкан Сопутан находится в провинции Северный Сулавеси, ранее пострадавшей от землетрясения. Власти Индонезии выпустили оповещения для самолетов, а местным жителям запретили приближаться к району Сопутана.