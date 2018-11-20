ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

З'явилися відео масштабного виверження вулкана в Гватемалі

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 15:20
З'явилися відео масштабного виверження вулкана в Гватемалі
Іллюстративне фото (GettyImages)

Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри

У Гватемалі почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.

"В Гватемалі знову почав вивергатися вулкан Фуего. З небезпечних районів евакуйовано близько чотирьох тисяч осіб. Відомостей про постраждалих не було оприлюднене", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, в липні в результаті виверження вулкана Фуего загинули щонайменше 120 людей, і майже 300 вважаються зниклими без вести. Зокрема, Національна служба зі зниження наслідків стихійних лих повідомила про загибель щонайменше 125 осіб, а також 297 осіб вважаються зниклими без вісті.

Також на початку жовтня на індонезійському острові Сулавесі, який постраждав від землетрусу, почав вивергатися вулкан Сопутан.

З'явилося відео виверження вулкану в Індонезії Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 1407
Новини України вулканГватемалаизвержение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся