З'явилися відео масштабного виверження вулкана в Гватемалі

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Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри

У Гватемалі почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.

"В Гватемалі знову почав вивергатися вулкан Фуего. З небезпечних районів евакуйовано близько чотирьох тисяч осіб. Відомостей про постраждалих не було оприлюднене", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, в липні в результаті виверження вулкана Фуего загинули щонайменше 120 людей, і майже 300 вважаються зниклими без вести. Зокрема, Національна служба зі зниження наслідків стихійних лих повідомила про загибель щонайменше 125 осіб, а також 297 осіб вважаються зниклими без вісті.

Також на початку жовтня на індонезійському острові Сулавесі, який постраждав від землетрусу, почав вивергатися вулкан Сопутан.