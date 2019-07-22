Появились результаты голосования на участке в Антарктиде

На участке №801052, расположенном на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, 5 полярников из 12, что воспользовались своим избирательным правом на выборах в Раду 2019, проголосовав за партию "Голос". Об этом свидетельствуют данные протокола по результатам голосования украинских полярников, передает РБК-Украина со ссылкой на Гражданскую сеть "Опора".

По информации наблюдательницы сети, остальные голоса распределились таким образом:

"Слуга народа" - четыре голоса;

"Европейская солидарность" - два голоса.

Один бюллетень признан недействительным.

Участок №801052 на антарктической станций станции "Академик Вернадский" отчитывается о результатах голосования 223-й окружной комиссии (округ охватывает часть Шевченковского района Киева).

Фото: результаты голосования в Антарктиде

Напомним, Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 1% протоколов на выборах в Раду, согласно которым лидирует "Слуга народа" с 38.37%, также предварительно проходят в Раду "Батькивщина" - 11,16%, "Європейская солидарность" - 8,95%, "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 8,16%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7,93% и "Голос" - 6,08%.

Также на данный момент завершилось голосование на заграничном избирательном участке №900069 в Варшаве, но его результаты пока неизвестны.