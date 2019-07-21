В Варшаве завершилось голосование на выборах в Раду

Фото: голосование в Варшаве (facebook.com/andrii.desh)

Проголосовали 2 тыс. 382 лица с 19 тыс. 404 граждан Украины

В Варшаве (Польша) завершилось голосование на заграничном избирательном участке №900069 на выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Польше Андрея Дещицы в Twitter.

По его словам, проголосовали 2 тыс. 382 лица с 19 тыс. 404 граждан Украины, внесенных в список избирателей.

"Всего в Польше в голосовании приняли участие: Варшава-2382, Краков-943, Гданьск-589, Люблин-326", - написал он.

РБК-Украина писало, что на 16 избирательных участках завершилось голосование на выборах в Раду.

Также сообщалось, что на спецучастке на станции "Академик Вернадский", которая является самым отдаленным избирательным участком Украины, завершилось голосование.

На избирательном участке проголосовали 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции. Явка составила 100%.