Появились подробности срыва грузовика с туристами в Карпатах

Группа туристов, которая пострадала при падении грузовика в Карпатах, направлялась к месту сплава по реке. Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области.

Сообщается, что правоохранители выясняют, как грузовик, в котором находились 24 человека (23 туриста и водитель), оказался в реке. Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке и направлялась к месту назначения.

В результате поисковых работ обнаружены тела трех человек без признаков жизни: мужчины, который был руководителем группы, и двух женщин. Спасательные службы продолжают работать на месте аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи села Красник Верховинского района с высоты 40 метров в реку Черный Черемош упал грузовик с туристами. На данный момент неизвестна судьба еще одного человека.

Отметим, в апреле в Карпатах нашли заблудившихся туристов из Киева. Жители столицы заблудились в районе горы Сивуля из-за высоких снежных заносов. Туристов нашли и доставили на пункт постоянной дислокации в селе Осмолода. В ГСЧС добавили, что состояние туристов было удовлетворительным.