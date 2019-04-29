ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Киева

Новости » Происшествия    29.04.2019 - 22:42
В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Киева
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Туристы потеряли ориентировку из-за высоких снежных заносов

В Ивано-Франковской области в воскресенье, 28 апреля, спасателям поступило сообщение о том, что в районе горы Сивуля, вблизи села Осмолода Рожнятовского района заблудились туристы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, заблудившихся туристов нашли в 23:17 и в 2:10 доставили на пункт постоянной дислокации в селе Осмолода.

В ГСЧС добавили, что состояние туристов удовлетворительное.

Ранее РБК-Украина писало, что в Раховском районе Закарпатской области трое киевлян, которые проходили туристический маршрут в районе горы Стог попали под снежную лавину, в результате этого один из них погиб.

Также сообщалось, что в Карпатах пропали двое туристов из Одессы.

"Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями Одессы. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и Рахова в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Украины
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины КарпатытуристыГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь