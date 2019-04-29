В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Киева

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Туристы потеряли ориентировку из-за высоких снежных заносов

В Ивано-Франковской области в воскресенье, 28 апреля, спасателям поступило сообщение о том, что в районе горы Сивуля, вблизи села Осмолода Рожнятовского района заблудились туристы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, заблудившихся туристов нашли в 23:17 и в 2:10 доставили на пункт постоянной дислокации в селе Осмолода.

В ГСЧС добавили, что состояние туристов удовлетворительное.

Ранее РБК-Украина писало, что в Раховском районе Закарпатской области трое киевлян, которые проходили туристический маршрут в районе горы Стог попали под снежную лавину, в результате этого один из них погиб.

Также сообщалось, что в Карпатах пропали двое туристов из Одессы.

"Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями Одессы. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и Рахова в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.