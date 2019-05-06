З'явилися подробиці зриву вантажівки з туристами у Карпатах

Група туристів, яка постраждала при падінні вантажівки в Карпатах, прямувала до місця сплаву по річці. Про це йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківської області.

Повідомляється, що правоохоронці з'ясовують, як вантажівка, в якій знаходилися 24 особи (23 туриста і водій), опинилася у річці. Попередньо відомо, що група туристів з Білорусі мала здійснити сплав по річці і прямувала до місця призначення.

В результаті пошукових робіт виявлено тіла трьох людей без ознак життя: чоловіка, який був керівником групи, і двох жінок. Рятувальні служби продовжують працювати на місці аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу села Красник Верховинського району з висоти 40 метрів в річку Чорний Черемош упала вантажівка з туристами. На даний момент невідома доля ще однієї людини.

Відзначимо, в квітні у Карпатах знайшли заблукалих туристів з Києва. Жителі столиці заблукали в районі гори Сивуля ччерез високі снігові замети. Туристів знайшли і доставили на пункт постійної дислокації в селі Осмолода. У ДСНС додали, що стан туристів був задовільним.