Появились первые рейтинги партий после президентских выборов

Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, в них были бы готовы принять участие около 80% граждан. Данные опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг" были представлены на сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным опроса, на сегодняшний день 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий: "Слуга народа" (29,5% среди всех опрошенных и почти 39,9% серди тех, кто придет на выборы и определился), "Оппозиционная платформа - За життя" (8,1% и 9,9%), "Блок Петра Порошенко" (7,8% и 10,6%), "Батькивщина" (6,7% и 9,1%), "Сила и честь" Игоря Смешко (3,8% и 5,1%) и "Гражданская позиция" (3,7 и 5,0%).

Далее идут: "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" - 2,6% (3,5%); Радикальная Партия Олега Ляшко - 2,4% (3,3%); ВО "Свобода" (Олег Тягнибок) - 1,8% (2,4%); Объединение "Самопомоч" (Андрей Садовый) - 1,5% (2,0%); Партия Святослава Вакарчука - 0,7% (0,9%).

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 среди 3000 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах составляют 1,10- 1,83%.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года. Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-й барьер.

Как сообщало РБК-Украина, Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представил партию "Голос", с которой он пойдет на парламентские выборы в октябре 2019 года.