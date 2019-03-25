ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На выборах в парламент могут пройти семь партий, - КМИС

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 11:06
На выборах в парламент могут пройти семь партий, - КМИС
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

КМИС опубликовал свой последний рейтинг

Если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы семь партий. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, среди тех, кто определился и собирается на выборы, 24,4% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 16,5% - за партию "Батькивщина", 14,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 12% - за партию "Оппозиционная платформа - "За Життя", 8,3% - за партию "Гражданская позиция", 5,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 5,1% - за партию "Оппозиционный блок". Близка к прохождению в парламент партия "Свобода" (3,4%)

Киевский международный институт социологии провел опрос провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" в середине марта самый высокий рейтинг имели партии "Слуга народа" (за нее были готовы проголосовать 22,4% тех, кто пойдет на выборы и определился с партией), "Батькивщина" (19,1%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (15,8%), "Оппозиционная платформа - "За життя" (10,2%), "Гражданская позиция" (7,9%), "Радикальная партия" (6,1%).

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года. Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомощь" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-й бар'ер.

У Порошенко спрогнозировали действия Рады в случае победы Зеленского Сегодня последний день для смены места голосования на выборах
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборы 2019рейтингКМИС
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь