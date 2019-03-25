На выборах в парламент могут пройти семь партий, - КМИС

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

КМИС опубликовал свой последний рейтинг

Если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы семь партий. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, среди тех, кто определился и собирается на выборы, 24,4% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 16,5% - за партию "Батькивщина", 14,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 12% - за партию "Оппозиционная платформа - "За Життя", 8,3% - за партию "Гражданская позиция", 5,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 5,1% - за партию "Оппозиционный блок". Близка к прохождению в парламент партия "Свобода" (3,4%)

Киевский международный институт социологии провел опрос провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошены 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" в середине марта самый высокий рейтинг имели партии "Слуга народа" (за нее были готовы проголосовать 22,4% тех, кто пойдет на выборы и определился с партией), "Батькивщина" (19,1%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (15,8%), "Оппозиционная платформа - "За життя" (10,2%), "Гражданская позиция" (7,9%), "Радикальная партия" (6,1%).

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года. Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомощь" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-й бар'ер.